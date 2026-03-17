Ein Kloster in Niedersachsen aus dem neunten Jahrhundert hat nun eine moderne PV-Anlage erhalten, die den Denkmalschutz berücksichtigt. Die Module hat die Laufacher Solar Fabrik GmbH geliefert. Die Solar Fabrik hat für ein historisches Kloster im niedersächsischen Lamspringe im Leinebergland Solarmodule bereitgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, erfolgte die Installation der 99 Kilowatt Spitzenleistung (kWp) starken Photovoltaikanlage in Zusammenarbeit mit Tellus Systemtechnik. Das Projekt verbinde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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