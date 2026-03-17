Aktionäre von Battalion Oil erleben momentan rabenschwarze Tage. Nachdem der Kurs des US-Ölunternehmens bereits am Freitag um -13% einbrach, sackte er am gestrigen Montag um weitere -20% ab. Ist der Hype rund um die Battalion Oil-Aktie damit schon wieder vorbei oder können hier Anleger günstig einsteigen? Diese Faktoren drücken auf den Kurs Für den massiven Kurseinbruch der Battalion Oil-Aktie in den beiden letzten Handelstagen gibt es gleich mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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