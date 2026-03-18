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Die Gruppe Vaudoise Versicherungen erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der Procimmo Group AG und wird damit zu einem Hauptakteur im Bereich Immobilien-Asset-Management für Dritte in der Schweiz



18.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lausanne, 18. März 2026 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen hat über ihre Tochtergesellschaft Vaudoise Asset Management AG eine Vereinbarung zur Erhöhung ihrer Beteiligung an der Procimmo Group AG abgeschlossen. Damit wird sie zur Mehrheitsaktionärin der Immobilien-Gruppe, an der sie seit 2021 bereits zu 20% des Aktienkapitals beteiligt ist. Diese Investition ist ein wichtiger Schritt für die Positionierung der Vaudoise-Gruppe im Schweizer Immobilienmarkt, aber auch für den Fortbestand und die künftige Entwicklung der Procimmo Group AG. Die heutigen Mehrheitsaktionäre der Procimmo Group AG sind überzeugt, dass die Vaudoise Versicherungen der Procimmo-Gruppe - besonders der Tochtergesellschaft PROCIMMO SA - helfen wird, sich weiterzuentwickeln. Zudem wird Procimmo dank ihrer eigenen Philosophie und ihrem besonderen Ansatz die Immobilientätigkeiten der Vaudoise optimal ergänzen und stärken. Mit der heutigen Übernahme der Procimmo Group AG und derjenigen von Berninvest AG im Jahr 2017 positioniert sich die Vaudoise auf nationaler Ebene als einer der Hauptakteure auf dem Schweizer Immobilienmarkt, mit über CHF 9 Milliarden an verwaltetem Vermögen.



Der Abschluss des Verkaufs (Closing) ist vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Behörden für Anfang Juli 2026 vorgesehen. Die Beteiligung der Vaudoise beläuft sich danach auf 92,27 % der Stimmrechte. Der Verkaufspreis wurde auf CHF 9.50 pro Aktie nach Auszahlung der ordentlichen Dividende 2025 festgelegt. Die Gruppe Vaudoise Versicherungen beabsichtigt langfristig das gesamte Aktienkapital der Procimmo Group AG zu halten und plant nach Abschluss des Verkaufs eine Fusion mit Abfindung (Squeeze-out), bei der die Minderheitsaktionäre im Austausch für ihre Aktien einen Betrag in Höhe des Verkaufspreises erhalten. Procimmo wird als externe Immobilien-Asset-Management-Plattform unter der aktuellen Geschäftsleitung betrieben. Die operativen Einheiten von Procimmo sowie alle Arbeitsplätze bleiben erhalten.



Eine Partnerschaft für eine nachhaltige Entwicklung und eine gemeinsame Vision

Diese Akquisition ermöglicht es der Vaudoise, ihre Kompetenzen im Bereich Immobilien-Asset-Management für Dritte zu konsolidieren und Procimmo, mit der Unterstützung eines institutionellen Investors, der ihre Werte teilt, einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Procimmo wird weiterhin mit ihrer unternehmerischen DNA und ihrem innovativen Ansatz agieren und gleichzeitig von der langfristigen Vision der Vaudoise profitieren.



Jean-Daniel Laffely, CEO der Vaudoise-Gruppe: «Diese Beteiligung entspricht voll und ganz unserer Komplementaritätsstrategie. Dadurch können wir eine bereits starke Wachstumsachse weiter ausbauen: die Immobilien-Vermögensverwaltung für Dritte. Mit Procimmo und Berninvest wollen wir einer der Leader für Immobilienanlagelösungen in der Schweiz werden.»



Arno Kneubühler, CEO von PROCIMMO SA: «Die historischen Aktionäre der Procimmo Group AG waren stets bestrebt, den Fortbestand der Gruppe zu sichern und die nächste Entwicklungsphase vorzubereiten. Nach fast fünf Jahren der Partnerschaft sind wir davon überzeugt, dass die Vaudoise langfristig der beste Eigentümer ist. Ihr genossenschaftliches Modell und ihre Werte garantieren Stabilität und eine nachhaltige Vision und lassen uns gleichzeitig die Freiheit, Procimmo als externe Plattform mit eigener Philosophie und Führung weiterzuentwickeln.»



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch .



Foto Nr. 1 im Anhang (von links nach rechts) Jean-Daniel Laffely, CEO der Gruppe Vaudoise Versicherungen

Arno Kneubühler, CEO von PROCIMMO SA Foto Nr. 2 im Anhang (von links nach rechts) Yann de Méhérenc de Saint Pierre, Präsident der Procimmo Group AG

Jean-Daniel Laffely, CEO der Gruppe Vaudoise Versicherungen

Arno Kneubühler, CEO von PROCIMMO SA

Michel Niklaus, Gründer von PROCIMMO SA

Cédric Leimer, Gründer von PROCIMMO SA

Christoph Borgmann, CFO der Gruppe Vaudoise Versicherungen Telefonkonferenz heute Morgen, 18. März 2026: auf Deutsch

Eine Telefonkonferenz für deutschsprachige Analysten und Journalisten findet heute Morgen, 18. März 2026 von 10:30 bis 11:15 Uhr statt. An der Konferenz anwesend sind Christoph Borgmann, CFO der Gruppe Vaudoise Versicherungen, und Arno Kneubühler, CEO der PROCIMMO SA. Falls Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail an: pmatthey@vaudoise.ch .

Kontakt für Medienschaffende:

Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18, pmatthey@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2025-2026 verteilt sie so CHF 44 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).



Haftungsausschluss

Dieses Dokument wird von den Vaudoise Versicherungen veröffentlicht und darf ohne Genehmigung weder kopiert noch geändert werden. Diese Pressemitteilung enthält auf die Zukunft bezogene, mit Unsicherheit und Risiken behaftete Aussagen. Die Leserinnen und Leser müssen sich bewusst sein, dass diese Aussagen nur Projektionen sind und von den tatsächlichen zukünftigen Ereignissen abweichen können. Alle zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf denjenigen Daten, die der Gruppe Vaudoise Versicherungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Pressemitteilung vorlagen. Die Vaudoise Versicherungen übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Pressemitteilung liegt auch in französischer und italienischer Sprache vor. Der französische Text ist massgebend.

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