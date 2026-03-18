Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Mot-clé supplémentaire
Lausanne, 18. März 2026 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen hat über ihre Tochtergesellschaft Vaudoise Asset Management AG eine Vereinbarung zur Erhöhung ihrer Beteiligung an der Procimmo Group AG abgeschlossen. Damit wird sie zur Mehrheitsaktionärin der Immobilien-Gruppe, an der sie seit 2021 bereits zu 20% des Aktienkapitals beteiligt ist. Diese Investition ist ein wichtiger Schritt für die Positionierung der Vaudoise-Gruppe im Schweizer Immobilienmarkt, aber auch für den Fortbestand und die künftige Entwicklung der Procimmo Group AG.
Die heutigen Mehrheitsaktionäre der Procimmo Group AG sind überzeugt, dass die Vaudoise Versicherungen der Procimmo-Gruppe - besonders der Tochtergesellschaft PROCIMMO SA - helfen wird, sich weiterzuentwickeln. Zudem wird Procimmo dank ihrer eigenen Philosophie und ihrem besonderen Ansatz die Immobilientätigkeiten der Vaudoise optimal ergänzen und stärken. Mit der heutigen Übernahme der Procimmo Group AG und derjenigen von Berninvest AG im Jahr 2017 positioniert sich die Vaudoise auf nationaler Ebene als einer der Hauptakteure auf dem Schweizer Immobilienmarkt, mit über CHF 9 Milliarden an verwaltetem Vermögen.
Foto Nr. 2 im Anhang (von links nach rechts)
Telefonkonferenz heute Morgen, 18. März 2026: auf Deutsch
Kontakt für Medienschaffende:
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2292434
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|/ EQS News-Service
2292434 18.03.2026 CET/CEST