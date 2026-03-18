Als neues globales Gesicht der Marke läutet die Pop-Ikone eine neue Ära ein, die von Kultur, Kreativität und aufregenden Kaffeekreationen geprägt ist

VEVEY, Schweiz, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso freut sich, Dua Lipa als neue globale Markenbotschafterin bekannt zu geben und damit ein aufregendes neues Kapitel für die Marke aufzuschlagen. Seit 40 Jahren revolutioniert Nespresso die Art und Weise, wie wir Kaffee trinken - und setzt nun neue Maßstäbe, gemeinsam mit einer der einflussreichsten Pop-Ikonen ihrer Generation.

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Der globale Superstar Dua Lipa wird nicht nur für ihren unverwechselbaren Sound und ihre eindrucksvollen Auftritte gefeiert, sondern auch für ihren Einfluss als moderne Stil- und Kulturtrendsetterin. Sie entwickelt sich stetig weiter und verkörpert mit ihrer Neugier und Experimentierfreude Werte, die perfekt zum Markenkern von Nespresso passen. Nespresso ist fest in der Welt von Kunst und Entertainment verankert und feiert die inspirierenden Momente, in denen Ideen entstehen und alltägliche Rituale zu etwas Besonderem werden.

Leonardo Aizpuru, Global Chief Marketing Officer bei Nespresso, sagt: "Wir freuen uns sehr, Dua Lipa in der Nespresso Familie willkommen zu heißen. Sie ist eine wahre Pionierin - immer neugierig, immer bereit, etwas Neues auszuprobieren. Diese Energie passt perfekt zu der Richtung, in die wir als Marke gehen. Unser Ziel ist es, mit außergewöhnlichem Kaffee immer wieder neue Erlebnisse zu schaffen. Dua verkörpert genau diese Haltung auf moderne und mühelose Weise. Gemeinsam möchten wir eine neue Generation anregen, sich selbstbewusst neuen Geschmackswelten zu öffnen und zu entdecken, wie ein Kaffeemoment zu etwas ganz Besonderem werden kann."

Auch abseits der Musik schafft Dua Lipa Raum für Storytelling, kreative Entfaltung und kulturelle Inspiration. Von den Büchern, die sie empfiehlt, bis zu den Gesprächen, die sie anstößt - Dua lädt ihr Publikum immer wieder dazu ein, innezuhalten und sich auszutauschen. Diese Momente spiegeln auch Nespressos Engagement für Kreativität und Kultur wider. Ihre Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichsten Bereichen unterstreicht ihre Neugier, ihre Vielseitigkeit und ihren Anspruch, die eigenen kreativen Grenzen immer wieder neu zu definieren.

Dua Lipa sagt: "Ich habe das Gefühl, mit Nespresso aufgewachsen zu sein. Es stand immer irgendwo eine Nespresso-Maschine in der Nähe - zu Hause bei meiner Familie, am Set oder im Hotelzimmer. Deshalb war die Zusammenarbeit eine ganz einfache Entscheidung. Ich liebe es, wie Nespresso ständig neue Kaffeesorten erkundet und sich als Marke weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit macht jetzt schon unglaublich viel Spaß - und das ist erst der Anfang."

Neue globale Kampagne startet bald

Am 14. April stellt Nespresso mit Vertuo World eine neue globale Kampagne vor, die plattformübergreifend ausgespielt wird und den Beginn einer neuen kreativen Ära für die Marke markiert. Mit Dua Lipa im Mittelpunkt steht die Kampagne für eine moderne Interpretation dessen, wofür Nespresso steht: Neugier, der Freude am Entdecken und außergewöhnliche Kaffeeerlebnisse. Neben Dua Lipa wird auch der langjährige Markenbotschafter George Clooney einen kurzen Auftritt haben und damit eine Verbindung zur Nespresso-Tradition schaffen.

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Kontakt: Jean-François Mercier jean-francois.mercier@nespresso.com