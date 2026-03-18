3 Drohnenaktien die Abheben: Swarmer: Krasses IPO, Tencent: Zahlen nur solide & Commerzbank: Höheres Angebot?

Was ein starkes Börsendebüt. Der ukrainische Drohnenexperte brauchte keine 24 Stunden, um ein Tenbagger zu werden. Der Kurs stieg von 5 auf über 50 US-Dollar in der Spitze. Danach wurde Kasse gemacht. Eine Chance?Drohnen-Aktien im Höhenflug: Drei Titel heben weiter ab Kaum ein Technologiesektor entwickelt sich derzeit so rasant wie der Drohnenmarkt. Was einst als Nischenanwendung begann, ist heute ein zentraler Bestandteil moderner Militärstrategien und industrieller Innovation. Genau diese Dynamik spiegelt sich auch an der Börse wider - und sie liefert den perfekten Stoff für eine Sendung, die Anleger nicht verpassen sollten. Was diese Aktien so reizvoll macht, ist die Kombination aus …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran