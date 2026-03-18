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Geopolitik treibt Kurse: Wird dieses "unsichtbare" Metall zum nächsten Milliarden-Play?
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Markus Weingran
18.03.2026 15:27 Uhr
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(1)

3 Drohnenaktien die Abheben: Swarmer: Krasses IPO, Tencent: Zahlen nur solide & Commerzbank: Höheres Angebot?

Was ein starkes Börsendebüt. Der ukrainische Drohnenexperte brauchte keine 24 Stunden, um ein Tenbagger zu werden. Der Kurs stieg von 5 auf über 50 US-Dollar in der Spitze. Danach wurde Kasse gemacht. Eine Chance?Drohnen-Aktien im Höhenflug: Drei Titel heben weiter ab Kaum ein Technologiesektor entwickelt sich derzeit so rasant wie der Drohnenmarkt. Was einst als Nischenanwendung begann, ist heute ein zentraler Bestandteil moderner Militärstrategien und industrieller Innovation. Genau diese Dynamik spiegelt sich auch an der Börse wider - und sie liefert den perfekten Stoff für eine Sendung, die Anleger nicht verpassen sollten. Was diese Aktien so reizvoll macht, ist die Kombination aus …

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© 2026 Markus Weingran
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

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