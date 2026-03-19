NATO-Schockmoment enthüllt neue Realität: Diese Aktie steht im Zentrum der Drohnen-Revolution

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Die Verteidigungsbranche hat seit Jahren Hochkonjunktur - das ist längst keine Neuigkeit mehr. 2025 verzeichnete die Welt Rüstungsausgaben in Höhe von 2,63 Bio. USD.

Analysten von Forecast International prognostizieren in ihren jüngsten Studien, dass diese jährlichen Ausgaben bis Ende 2026 leicht und bis Ende des Jahrzehnts auf 2,9 Bio. USD ansteigen werden. Auf dem NATO-Gipfel in Den Haag verpflichteten sich die Alliierten 2025, ihre Investitionen bis 2035 auf 5% des Bruttoinlandsprodukts zu steigern, wobei 1,5% fest für Innovationen reserviert sind. McKinsey unterstreicht in einem Bericht den Übergang von plattformzentrierter Hardware hin zu softwaredefinierter Kriegführung und kostengünstigen, ersetzbaren Massensystemen. Während Branchengrößen wie Rheinmetall noch immer stark auf klassische Rüstungsgüter setzen, adressiert DroneShield die wachsende Nische der Drohnenabwehr. Volatus Aerospace nutzt seine langjährige zivile Expertise mit Drohnen und rückt als Ausrüster für NATO-Kräfte in den Fokus.



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Rheinmetall liefert das klassische Fundament für Europa

Rheinmetall hat sein Geschäftsmodell durch den Ausstieg aus dem zivilen Automobilgeschäft 2025 vollständig auf den Verteidigungssektor ausgerichtet. Der konsolidierte Umsatz des Konzerns stieg 2025 um 29% auf 9,94 Mrd. EUR, während das operative Ergebnis um 33% auf 1,84 Mrd. EUR kletterte. Diese Entwicklung wird vom Segment Waffen und Munition getragen, das eine operative Marge von 29,3% erzielte. Der Auftragsbestand erreichte am Jahresende ein Rekordniveau von 63,8 Mrd. EUR. Der Konzern setzt weiterhin auf schwere Plattformen wie den Leopard 2 und das Boxer-Programm Carinus, das ein Volumen von 38 Mrd. EUR umfasst. Um die Lücke in der Luftverteidigung zu schließen, fokussiert sich die neue Sparte Air Defence auf Systeme wie Skynex und Skyranger, was aktuelle Aufträge aus Italien und den Niederlanden in diesem Bereich unterstreichen. Analysten von Third Bridge weisen jedoch auf Ausführungsrisiken hin, da die Skalierung der Panzerproduktion durch Engpässe bei ballistischem Stahl behindert werden könnte und der Konzern zu langsam auf unbemannte Systeme reagiert. Anlegern bietet Rheinmetall aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,5%.

DroneShield skaliert die KI-gestützte Drohnenabwehr

DroneShield konzentriert sich auf die elektronische Kriegführung und KI-gestützte Drohnenabwehr. Das Portfolio reicht von tragbaren Geräten wie der DroneGun Mk4 bis zu fest installierten Systemen wie DroneSentry. Im Jahr 2025 steigerte DroneShield den Umsatz um 276% auf 216,5 Mio. AUD und erwirtschaftete ein bereinigtes EBITDA von 36,5 Mio. AUD. Die Vertriebspipeline beläuft sich auf 2,3 Mrd. AUD mit 295 Projekten weltweit. Europa macht dabei mit 1,2 Mrd. AUD den größten Anteil aus, während die USA mit 112 Projekten im Bereich der öffentlichen Sicherheit starkes Wachstum versprechen. Ein Kern der Strategie unter CEO Oleg Vornik ist der Ausbau von Software-as-a-Service, dessen Einnahmen im vierten Quartal 2025 um 475% wuchsen und in fünf Jahren über 30% des Gesamtumsatzes ausmachen sollen. Diese Skalierbarkeit sichert dem Unternehmen eine Bruttomarge von 65%.

Warum Drohnen die Zukunft sind: Manöver belegt die Schwäche konventioneller Verbände

Wie relevant unbemannte Systeme inzwischen sind, demonstrierte das NATO-Großmanöver Hedgehog, das 2025 in Estland stattfand. Bei dieser Übung mit 16.000 Soldaten schaffte es ein kleines Team von ukrainischen Drohnenoperatoren, innerhalb eines halben Tages zwei NATO-Bataillone kampfunfähig zu machen. Die ukrainischen Kräfte nutzten das Delta-System, um Daten per KI zu analysieren und Angriffe zu koordinieren. Die konventionellen NATO-Kräfte bewegten sich auf diesem transparenten Schlachtfeld ohne ausreichende Tarnung. Das Resultat war die simulierte Zerstörung von 17 gepanzerten Fahrzeugen sowie 30 weiteren Kommandostrukturen, was Reserve-Major Sten Reimann als echten Schock für die Militärführung bezeichnete. Die Auswertung zeigte, dass konventionelle Taktiken wie das Vorrücken in Kolonnen ohne Drohnenschutz auf modernen Gefechtsfeldern nicht mehr praktikabel sind. Panzer wie der Challenger 2 oder Leopard 2 sind ohne integrierten Schutz sehr verwundbar, was neue Wege bei der militärischen Beschaffung erzwingt: Militärs müssen mehr denn je auf Drohnen setzen.

Volatus Aerospace verbindet Zivil- und Militärtechnik

In diesem Umfeld positioniert sich Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace als strategischer Ausrüster. Das kanadische Unternehmen hat Expertise im zivilen Sektor aufgebaut und adaptiert diese nun für die Verteidigungsindustrie. Das Modell ruht auf drei Säulen: Dienstleistungen über das Operations Control Center in Toronto, dem Verkauf von Drohnen wie dem Condor XL oder der Canary RPAS sowie der zertifizierten Ausbildung von 114.000 Drohnen-Operatoren weltweit. Das Unternehmen profitiert von Kanadas Verteidigungsstrategie mit einem Gesamtvolumen von 81,8 Mrd. CAD und sicherte sich bereits NATO-Aufträge für Trainingssysteme. Die Produktion erfolgt im Mirabel Manufacturing Hub in Quebec, wo monatlich bis zu zehn Systeme gefertigt werden können, was jährliche Verkäufe mit Umsätzen von mehr als 150 Mio. CAD nach sich ziehen kann. Im dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 60% auf 10,6 Mio. CAD. Die Cash-Position liegt nach erfolgreichen Finanzierungen bei 40 Mio. CAD. Das Unternehmen punktet zudem im ESG-Bereich durch Einsätze zur Wiederaufforstung und seine saubere Lieferkette.

Wachgeküsst - die Aktie von Volatus nimmt in diesen Tagen Fahrt auf.

Volatus: Margen und Unterbewertung locken Investoren in den Sektor

Volatus Aerospace präsentiert sich als Wert mit konkreten Katalysatoren für die nahe Zukunft. Analysten sehen eine erhebliche Unterbewertung, da Volatus mit einem Multiplikator des Unternehmenswerts zum Umsatz von 7,9x für 2026 gehandelt wird, während Wettbewerber wie Ondas Werte von 34,3x erreichen. Ein Hebel für die Profitabilität ist der Launch der proprietären Softwareplattform SKYDRA, die der Simulation von Abwehr-Operationen dient und starke Bruttomargen von 80 bis 85% anpeilt. Wohin die Reise für SKYDRA gehen könnte, zeigt die Konkurrenz: Auch DroneShield macht erfolgreich in Software. Management und Vorstand von Volatus halten über 20% der Aktien und haben diese seit dem Börsengang nicht veräußert. Analysten von Stifel und Ventum Capital Markets sehen das Unternehmen an einem klaren Wendepunkt. Analyst Rob Goff von Ventum Capital Markets hob das Kursziel auf 0,95 CAD an, da der Markt die Kapazitäten im Mirabel Hub und die kanadischen Rüstungsmilliarden nicht vollständig einpreist. Die Aktie von Volatus Aerospace bietet Investoren die Möglichkeit, von Drohnen-Investitionen von Militärs weltweit zu profitieren. Das durchschnittliche Kursziel von rund 1,25 CAD bietet bei aktuellen Kursen ein starkes Renditepotenzial.

Volatus ist ein spannendes Unternehmen, da es über Jahre gewachsenes Knowhow verfügt sowie bereits Erfolge im militärischen Sektor vorweisen kann. Da Drohnen in der modernen Kriegsführung unerlässlich sind, rückt das Angebot der Kanadier ins Zentrum. Neben weiteren Aufträgen könnte das Unternehmen auch das Portfolio der zahlreichen Rüstungs-Giganten sinnvoll ergänzen. Die Aktie zeigt sich zuletzt stark und passt zum Zeitgeist.

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