Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA6979501039 Pangea Wellness Inc. 19.03.2026 CA74031F1045 Precision Peptide Co. Inc. 20.03.2026 Tausch 1:1
US68622D1063 Origin Materials Inc. 19.03.2026 US68622D2053 Origin Materials Inc. 20.03.2026 Tausch 30:1
CA81752V2003 UBERDOC Health Technologies Corp. 19.03.2026 CA90356T1075 UBERDOC Health Technologies Corp. 20.03.2026 Tausch 1:1
CA58518J2002 Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. 19.03.2026 CA58518J3091 Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. 20.03.2026 Tausch 12:1
NO0011008971 SmartCraft ASA 19.03.2026 SE0027597691 SmartCraft Group AB 20.03.2026 Tausch 1:1
