Am letzten Sonntag hatten wir im RuMaS Express-Service getitelt: "Barrick Mining vor dem Absturz? Die 100-Tage-Linie wackelt - jetzt Short-Chance nutzen!" Das war der Text: "Barrick Mining, ehemals Barrick Gold, hat nach einer beeindruckenden Rally aktuell mit Gegenwind zu kämpfen. Am vergangenen Freitag unterschritt die Aktie in Euro kurzzeitig die wichtige 100-Tage-Linie - ein Ereignis, das zuletzt vor fast acht Monaten zu beobachten war. Für Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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