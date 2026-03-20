Wahnsinn - gestern sank Silber nach einem Jubel-Hoch bei 122 USD im Januar wieder auf 65 USD. Dort stand es auch im Dezember, bevor der große Terminbörsen-Coverage-Hype über die Kapitalmärkte hereinbrach. Für Produzenten ein großes Glück, da sich die Margen binnen 6 Wochen um 70 USD pro Unze verbessert hatten, ein Segen auch für Explorer wie Silver North, die ihre Ressourcen mit ganz anderen Werten versehen konnten. Ein Fluch allerdings für die Industrie, da diese stark von kritischen Metallen abhängt und an den freien Märkten kaum mehr Kapazitäten zu erwerben sind. Denkbar, dass einige Industriebereiche in den nächsten Monaten ernste Knappheitsmeldungen verlauten lassen. Wir tauchen etwas tiefer in den Silbermarkt, samt seiner Protagonisten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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