Der Krieg am Persischen Golf scheint sich in seiner Endphase zu befinden. Es ist offensichtlich, dass die US-Regierung sich möglichst schnell zurückziehen und einen Sieg erklären will. Den Rest überlässt man dann der eigenen Propaganda. Deutlich wird dieser Wunsch auch am Goldpreis. Die Deutsche Bank hatte hier zuletzt die Notiz angeschoben und ein Kursziel von 8.000 USD ausgegeben. Und jetzt steht wohl eine technische Entscheidung an. Gold hat nämlich den Widerstandsbereich um 4.850 USD erreicht und damit die Aprilhochs vor der Brust. Gelingt der Ausbruch, wäre der Weg bis um die Marke von 5.200 USD zumindest charttechnisch frei. Ein Ende des Kriegs könnte hier die richtigen Impulse geben. Profiteure eines höheren Goldpreises sind vor allem Goldaktien. Wir blicken deshalb auf die Papiere von Pan American Silver, North Arrow Minerals und B2Gold!Den vollständigen Artikel lesen ...
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