Der DAX ist gestern stabil in den Tag gestartet und die Anleger verfolgen die Entwicklung des Iran-Kriegs mit Argusaugen. Positiv wirkt sich der Verzicht der US-Administration unter Präsident Trump auf weitere Eskalationsschritte gegen den Iran aus. Das stützt die Stimmung der letzten sechs Wochen und könnte für weiter ansteigende Euphorie an den Börsen sorgen. Gleichzeitig ändert sich der Fokus langsam weg vom Iran-Krieg hin zu der konjunkturellen Schwäche in Deutschland und der EU sowie den anziehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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