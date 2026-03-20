Gold & Kupfer strategisch...: Vorläufige Studie stützt Wirtschaftlichkeit!

Anzeige / Werbung

Gold und Kupfer gewinnen strategisch an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund rückt die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie stärker in den Fokus.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit U.S. GoldMining?· Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 20.03.2026, 5:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auch wenn Gold und Kupfer zuletzt zwischenzeitlich stärker schwankten, bleiben beide Rohstoffe für viele Marktteilnehmer strategisch relevant. Gold profitiert weiterhin von seiner Rolle als Wertspeicher und Reserveasset. Kupfer bleibt ein Schlüsselmetall für Stromnetze, Elektrifizierung, Rechenzentren und Infrastruktur. Kurzfristige Konjunktur- und Zinsdebatten können die Preise bewegen, ändern aber nicht zwangsläufig den langfristigen Angebots- und Nachfragehintergrund.

Hinzu kommt die institutionelle Nachfrage, insbesondere seitens der Zentralbanken. Sie zeigt, dass Gold auch bei hohen Preisniveaus ein fester Bestandteil der Diversifizierungsstrategien vieler Notenbanken bleibt.

Gold gewinnt seinen Anteil an den offiziellen Devisenreserven zurück: Anteile von Gold, US-Dollar, Euro und Yen an den offiziellen Devisenreserven in Prozent:

Quelle: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2025/chart-gallery

Auch Gold-ETFs verzeichneten zu Jahresbeginn eine ungewöhnlich starke Nachfrage. Laut World Gold Council flossen den globalen Gold-ETFs im Januar 2026 netto 19 Mrd. USD zu - der stärkste Monatswert seit Beginn der Datenerhebung.

Globale Gold-ETFs: Dynamik setzt sich auch im neuen Jahr fort. Regionale Gold-ETF-Zuflüsse und der Goldpreis:

Quelle: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-etfs-holdings-and-flows/2026/02

Auch beim Kupfer bleibt die strukturelle Ausgangslage angespannt. Jahrelange Unterinvestitionen, lange Genehmigungsverfahren und mehrjährige Entwicklungszeiten neuer Minen begrenzen das künftige Angebot.

Das Angebot-Nachfrage-Ungleichgewicht des globalen Kupfermarkts:

Quelle BloombergNEF: Transition Metals Outlook 2025

Zusätzliche Nachfrageimpulse kommen aus Rechenzentren, Stromnetzen und Elektromobilität. Verschiedene Berechnungen gehen davon aus, dass KI-getriebene Rechenzentren in den kommenden zehn Jahren im Schnitt rund 400.000 Tonnen Kupfer pro Jahr benötigen könnten

Dazu kommen Elektromobilität sowie der Aus- und Umbau der Stromübertragungs- und Verteilnetze. Auch sie benötigen große Mengen an Kupfer.

Quelle: World Economic Forum. From Minerals to Megawatts: Building Resilience for EVs, Data Centres and Power Grids. Dezember 2025

Vor diesem Hintergrund rücken Projektentwickler mit großen Gold-Kupfer-Lagerstätten in stabilen Bergbauregionen stärker in den Fokus. U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) hat für sein "Whistler'-Projekt in Alaska nun eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie vorgelegt.

Tolles Produktions- und Wirtschaftlichkeitsprofil!

Die Studie weist für "Whistler' einen Nachsteuer-Nettogegenwartswert (NPV5%) von 2,04 Mrd. USD, eine interne Verzinsung von 33,0% und eine anfängliche Amortisationszeit von 2,1 Jahren aus, wohlgemerkt im konservativen Basispreisen von 3.200,- USD pro Unze Gold, 4,50 USD pro Pfund Kupfer und 37,50 USD pro Unze Silber.

Quelle: U.S. GoldMining

Unter einem höheren Preisannahmeszenario von 5.000,- USD/Unze Gold, 5,85 USD/Pfund Kupfer und 70 USD/Unze Silber steigt der Nachsteuer-NPV auf 4,88 Mrd. USD, die interne Verzinsungauf 62% und die anfängliche Amortisationszeit verkürzt sich auf nur noch 1,2 Jahre. Solche Zahlen ermöglichen niedrige "All-in Sustaining Costs' von 1.046,- USD je Goldunze auf Beiproduktbasis sowie anfängliche Investitionskosten von rund 1,28 Mrd. USD inklusive 20% Reserve.

Über die modellierte Minenlaufzeit von 14,6 Jahren soll "Whistler' in den ersten drei Betriebsjahren durchschnittlich 345.000 Goldäquivalent-Unzen pro Jahr produzieren. Über die gesamte Laufzeit summiert sich die modellierte Produktion auf rund 3,6 Millionen Goldäquivalent-Unzen.

Wichtig ist: Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie ist vorläufiger Natur. Sie enthält Annahmen zu einem Projekt im Entwicklungsstadium, und es gibt keine Gewähr, dass die darin unterstellten Ergebnisse tatsächlich erreicht werden.

Quelle: U.S. GoldMining

Geplant ist ein konventioneller Tagebau mit LKW- und Bagger sowie einer konventionellen Aufbereitung mit nominal 40.000 Tonnen Durchsatz pro Tag. Die Studie arbeitet mit durchschnittlichen Gewinnungsraten von 88,9% für Gold und 77,8% für Kupfer.

?

Erweiterungs- und Explorationspotenzial vorhanden!

Da die jetzt veröffentlichte "PEA' ausschließlich auf den "angezeigten' Mineralressourcen der Lagerstätte "Whistler' basiert, bleibt das zusätzliche Potenzial der umliegenden Vorkommen und Zielgebiete ein wesentlicher Faktor der weiteren Projektentwicklung. Dazu zählen unter anderem die nahe gelegenen Lagerstätten "Island Mountain' und "Raintree West'.

Für "Island Mountain' weist das Unternehmen "vermutete' Tagebauressourcen von 187 Millionen Tonnen mit 0,42 g/t Goldäquivalent aus, das entspricht 2,54 Millionen Unzen Goldäquivalent. "Raintree West' enthält "angezeigte' Tagebauressourcen von 10 Millionen Tonnen mit 0,52 g/t Goldäquivalent für 156.000 Unzen Goldäquivalent sowie "abgeleitete' Tagebauressourcen von 18,8 Millionen Tonnen mit 0,55 g/t Goldäquivalent für 289.000 Unzen Goldäquivalent.

Für den Untertagebau weist "Raintree West' zudem "angezeigte' 4,6 Millionen Tonnen mit 0,85 g/t Goldäquivalent für 127.000 Unzen Goldäquivalent und "abgeleitete' 80 Millionen Tonnen mit 0,80 g/t Goldäquivalent für 2,06 Millionen Unzen Goldäquivalent aus. Diese Lagerstätten wurden in der aktuellen "PEA' nicht berücksichtigt.

Quelle: U.S. GoldMining

Aus Sicht der Exploration sind zudem die Zielgebiete "Mammoth', "Snow Ridge' und "Hotfoot' wichtig. Sie wurden aus dem Explorationsprogramm 2025 mit Geochemie, Kartierung, Geophysik und Scoutbohrungen abgeleitet und liegen im weiteren Umfeld der bekannten Lagerstätten.

Auch im direkten Umfeld der Lagerstätte "Whistler' sieht das Unternehmen weiteres Potenzial, etwa entlang des nördlichen Streichens sowie in bislang unzureichend erprobten geophysikalischen Anomalien. Zusätzliche "Infill'-Bohrungen könnten darüber hinaus die geologische Kontinuität höhergradiger Zonen besser absichern.

Bergbauoptimierung und Stromversorgungsoptionen können Kosten und Risiko weiter senken!

Neben der Ressourcenerweiterung sieht U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) auch bei der Optimierung des geplanten Bergbaus sowie bei der Energieversorgung mögliche Ansatzpunkte zur Verbesserung der Projektkennzahlen. Dazu zählen geotechnische Bohr- und Testarbeiten, die zu steileren endgültigen Grubenwandneigungen und damit zu einem geringeren Abtrag von Abraum und/oder zu einer tieferen Tagebaugewinnung führen könnten. Ebenso wichtig sind umweltgeochemische Untersuchungen, um potenziell säurebildendes Abraummaterial weiter zu charakterisieren und zu quantifizieren. Ein weiterer Ansatzpunkt liegt in der Prüfung verschiedener Stromversorgungsoptionen.

Nach aktuellem Projektkonzept ist eine Stromleitung parallel zur West Susitna Access Road vorgesehen, die an das Stromnetz im Raum Anchorage angebunden werden soll. Daneben werden weitere Versorgungsoptionen geprüft, darunter eine von Novagold vorgeschlagene Erdgasleitung im Umfeld des Donlin-Projekts. Eine weitere zu prüfende Option ist das Terra Energy Center. Ob und in welcher Form eine dieser Varianten umgesetzt werden kann, ist derzeit noch offen.

Erfahrene Bergbauingenieurin verstärkt Projektentwicklung!

Mit der Ernennung von Imola Götz zur Vice President, Project Development verstärkt U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) die Projektentwicklung personell, mit über 30 Jahren internationale Erfahrung im Tage- und Untertagebau. Nach Unternehmensangaben arbeitete sie unter anderem in den kanadischen Bergbauregionen "Hemlo' und "Timmins' und bringt Erfahrung in Minenplanung, Projektbewertung und Projektsteuerung mit.

Zu ihren früheren Stationen zählen Goldcorp, Newmont, Eldorado Gold, Sandstorm Gold Royalties und Royal Gold. Bei U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) soll sie die Weiterentwicklung von Engineering, Beschaffung, Bauleitung und Projektsteuerung für "Whistler' unterstützen.

Robuste Rahmendaten schaffen Basis für die weitere Entwicklung!

CEO Tim Smith verweist darauf, dass die Studie nur auf den angezeigten Ressourcen der Lagerstätte "Whistler' basiert und damit aus Unternehmenssicht Raum für weitere Ressourcenerweiterungen und Optimierungen lässt. Zugleich betont das Unternehmen die Bedeutung möglicher Infrastrukturfortschritte in Alaska, insbesondere im Zusammenhang mit der "West Susitna Access Road'. Ob und wann diese Infrastruktur umgesetzt wird, bleibt jedoch von politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Entscheidungen abhängig.

Der Ausbau der "West Susitna Access Road' wird in Alaska seit Längerem diskutiert. Für Whistler' wäre eine verbesserte Anbindung an Verkehrs- und Energieinfrastruktur grundsätzlich positiv.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/us-goldmining-ceo-on-the-robust-pea-for-the-whistler-project-in-alaska/

?

Fazit: U.S. GoldMining auf der Überholspur!

Mit der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie hat U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) einen wichtigen Entwicklungsschritt für das "Whistler'-Projekt erreicht. Die veröffentlichten Kennzahlen zeigen, dass das Projekt bei den unterstellten Annahmen wirtschaftliches Potenzial besitzt.

Die Kombination aus Gold- und Kupferanteil, das zusätzliche Explorationspotenzial im Distrikt und der Rückhalt durch die Muttergesellschaft GoldMining Inc. machen U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) zu einem Unternehmen, das Investoren genauer beobachten sollten.

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:World Gold Council: "Flows surge despite price pullback" (05.02.2026) sowie "Gold Demand Trends Full Year 2025" / Chart Gallery, U.S. GoldMining Inc.: Pressemeldung vom 02.03.2026 "U.S. GoldMining Announces Positive Preliminary Economic Assessment for Whistler Gold-Copper Project, Alaska", U.S. GoldMining Inc.: Pressemeldung vom 20.01.2026 "U.S. GoldMining Identifies New Au-Cu Porphyry Targets from 2025 Exploration Program at the Whistler Gold-Copper Project, Alaska", U.S. GoldMining Inc.: Pressemeldung vom 05.03.2026 "U.S. GoldMining Appoints Imola Götz as VP, Project Development", Weitere Hintergrundquelle zur Kupfernachfrage von Rechenzentren: Canadian Mining Journal unter Bezug auf BloombergNEF.

Wesentliche Risiken: Fallende Rohstoff-Preise/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind der jeweiligen Rohstoffe, Explorationsfortschritte.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 19. März 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen. Dieser Artikel dient dazu, die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, U.S. GoldMining Inc., zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände (Eigene Positionen (JSR/Autor): keine, keine Netto-Position ≥ 0,5%) in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an JSR/SRC: Nein. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit U.S. GoldMining Inc., erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von U.S. GoldMining Inc. im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von U.S. GoldMining Inc. halten, aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA38149E1016,CA38071H1064,US90291W1080,XC0005705501