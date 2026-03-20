Der DAX hat am Donnerstag starke Verluste einstecken müssen. Am Ende ging es 2,8 Prozent nach unten auf 22.839,56 Zähler. Der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht wieder etwas freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,7 Prozent höher auf 22.991 Punkte.Weiter klar bestimmendes Thema bleibt der Krieg im Iran. Am Donnerstag waren die Ölpreise aus Angst vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten massiv nach oben geschnellt. Konjunktur- und Inflationssorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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