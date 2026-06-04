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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
04.06.26 | 10:51
8,542 Euro
+2,74 % +0,228
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,5188,52011:07
8,5188,52011:07
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ASTA ENERGY SOLUTIONS
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG75,20-1,57 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA3,080-0,32 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG8,542+2,74 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE180,00-3,54 %
HOCHTIEF AG484,20-2,22 %
JUNGHEINRICH AG23,900+0,67 %
LPKF LASER & ELECTRONICS SE20,600-5,94 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE31,220+0,06 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE3,772+0,69 %
REDCARE PHARMACY NV50,20-0,40 %
SILTRONIC AG100,40-3,92 %
STROEER SE & CO KGAA35,240-0,84 %
SUSS MICROTEC SE93,25-4,80 %
VINCORION SE18,200+1,06 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.