© Foto: Olaf Schülke - Süddeutsche Zeitung PhotoHochtief steigt erstmals in den DAX auf und verdrängt Porsche SE. Der Baukonzern profitiert vom KI-Rechenzentrumsboom, Infrastrukturprogrammen und steigenden Verteidigungsausgaben.Hochtief steigt erstmals in den Deutschen Aktienindex auf. Der Essener Baukonzern ersetzt zum 22. Juni die Porsche Automobil Holding, die in den Nebenwerteindex absteigt. Das teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mit. ISS Stoxx überprüft die Indizes der Deutschen-Börse-Familie alle drei Monate. Die Änderungen sind vor allem für Fonds und ETFs wichtig, die Indizes direkt nachbilden. Sie müssen ihre Portfolios entsprechend umstellen. Das kann die Aktienkurse bewegen. Der Aufstieg von Hochtief kommt nach dem …
Enthaltene Werte: DE0005493092,DE0005677108,DE0006070006,DE0006219934,DE0008232125,DE0006450000,DE000WAF3001,DE000PAH0038,DE0007493991,DE000A1K0235,DE000PSM7770,NL0012044747,AT100ASTA001,DE000VNC0014Den vollständigen Artikel lesen
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