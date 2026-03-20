VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, March 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BF541080
|343000.000
|46234183.06
|134.7935
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54528734.40
|73.0948
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BQQP9F84
|39200000.000
|3694700061.67
|94.2526
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BDFBTQ78
|30225000.000
|1771446233.25
|58.6086
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BYWQWR46
|11400000.000
|682989336.36
|59.9113
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BQQP9G91
|11850000.000
|1198676838.96
|101.1542
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BDS67326
|3434000.000
|232136453.86
|67.5994
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|350102189.62
|59.8465
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|167253185.38
|34.8444
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BMC38736
|66850000.000
|4666377480.79
|69.8037
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BMDH1538
|12900000.000
|102132465.47
|7.9172
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-19
|IE00BMDKNW35
|45950000.000
|537196774.16
|11.6909
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-19
|IE0000H445G8
|470000.000
|7874827.53
|16.7550
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-19
|IE0002PG6CA6
|70650000.000
|1156472345.94
|16.3690
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-19
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11305880.32
|21.3318
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-19
|IE000YU9K6K2
|12740000.000
|1074153711.29
|84.3135
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-19
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12545350.28
|20.2344
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-19
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|16431566.28
|27.1596
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-19
|IE0005TF96I9
|570000.000
|10710276.17
|18.7900
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-19
|IE000M7V94E1
|36620000.000
|2123736108.23
|57.9939
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-19
|IE000NXF88S1
|9020000.000
|290650927.23
|32.2229
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-19
|IE000YYE6WK5
|128900000.000
|9242732573.44
|71.7047
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-19
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66342232.47
|24.3547
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-19
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|41641951.21
|23.7954
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-19
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16040432.61
|22.9149
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-19
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|507440407.94
|23.3306
