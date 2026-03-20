Freitag, 20.03.2026
Während Kupfer zum Engpass wird, startet diese Aktie in Nevada die nächste große Explorationsphase
WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
19.03.26 | 18:05
30,140 Euro
+0,02 % +0,005
PR Newswire
20.03.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, March 20

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-19 IE00BF541080 343000.000 46234183.06 134.7935
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-19 IE00BF540Z61 746000.000 54528734.40 73.0948
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-19 IE00BQQP9F84 39200000.000 3694700061.67 94.2526
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-19 IE00BDFBTQ78 30225000.000 1771446233.25 58.6086
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-19 IE00BYWQWR46 11400000.000 682989336.36 59.9113
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-19 IE00BQQP9G91 11850000.000 1198676838.96 101.1542
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-19 IE00BDS67326 3434000.000 232136453.86 67.5994
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-19 IE00BQQP9H09 5850000.000 350102189.62 59.8465
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-19 IE00BL0BMZ89 4800000.000 167253185.38 34.8444
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-19 IE00BMC38736 66850000.000 4666377480.79 69.8037
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-19 IE00BMDH1538 12900000.000 102132465.47 7.9172
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-19 IE00BMDKNW35 45950000.000 537196774.16 11.6909
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-19 IE0000H445G8 470000.000 7874827.53 16.7550
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-19 IE0002PG6CA6 70650000.000 1156472345.94 16.3690
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-19 IE0005B8WVT6 530000.000 11305880.32 21.3318
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-19 IE000YU9K6K2 12740000.000 1074153711.29 84.3135
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-19 IE000B9PQW54 620000.000 12545350.28 20.2344
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-19 IE0001J5A2T9 605000.000 16431566.28 27.1596
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-19 IE0005TF96I9 570000.000 10710276.17 18.7900
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-19 IE000M7V94E1 36620000.000 2123736108.23 57.9939
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-19 IE000NXF88S1 9020000.000 290650927.23 32.2229
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-19 IE000YYE6WK5 128900000.000 9242732573.44 71.7047
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-19 IE000J6CHW80 2724000.000 66342232.47 24.3547
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-19 IE0007I99HX7 1750000.000 41641951.21 23.7954
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-19 IE000SBU19F7 700000.000 16040432.61 22.9149
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-19 IE0007Y8Y157 21750000.000 507440407.94 23.3306

Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.