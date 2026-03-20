Der rasch expandierende Schnellladeanbieter Fastned hat 2025 erstmals die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro geknackt und insgesamt 122,4 Millionen Euro im Ladegeschäft erwirtschaftet. Allerdings sind auch die Verluste deutlich gestiegen - wegen der hohen Investitionen in neue Ladeparks. Einige Kennziffern zum vierten Quartal 2025 sowie zum Gesamtjahr 2025 hatte Fastned schon im Januar veröffentlicht. Seitdem ist zum Beispiel bekannt, dass das niederländische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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