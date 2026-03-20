For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 23 March 2026
Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group (new)
TeamViewer SE TMV DE000A2YN900 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
Fielmann Group AG FIE DE0005772206 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
Carl Zeiss Meditec AG AFX DE0005313704 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
Deutz AG DEZ DE0006305006 SDX1(partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
Salzgitter AG SZG DE0006202005 SDX1(partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
Jenoptik AG JEN DE000A2NB601 SDX1(partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
PSI Software SE PSAN DE000A0Z1JH9 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
PSI Software SE z.Verkauf PSA DE000A0HMWM7 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
init innovation in traffic systems SE IXX DE0005759807 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted. For further information please call the Cash Markets Operations Helpline, tel. +49-69-211-1 14 00.
