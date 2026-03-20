Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die PCC SE bringt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A460Q50/ WKN A460Q5) mit einem Gesamtemissionsvolumen von bis zu 20 Millionen Euro auf den Markt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe habe einen Kupon von 4,000% p.a., der quartalsweise (d. h. vier Mal jährlich) ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung sei für den 1. April 2026 vorgesehen, das Laufzeitende sei am 1. Februar 2028. Die Mindeststückelung betrage 1.000 Euro. Der aktuelle Kurs liege bei 99,90% (Stand: 19.03.2026), was einer Rendite von rund 4,07% entspreche. Die Duration liege bei etwa 1,2 Jahren. Ein externes Rating für die PCC SE Anleihe liege derzeit nicht vor. Anleger sollten beachten, dass die Emittentin über eine Kündigungsoption verfüge: Die Anleihe könne zu jedem Zinstermin mit einer Frist von 42 Tagen zu 100% des Nennwerts vorzeitig zurückgezahlt werden. (News vom 19.03.2026) (20.03.2026/alc/n/a) ...

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