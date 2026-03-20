Schon vor Ausbruch des Iran-Kriegs hatte sich der Schwerpunkt an den Kapitalmärkten von Soft Assets hin zu Hard Tech und Hard Power verlagert. Hyperscaler stehen vor einer existenziellen Krise und setzen verstärkt auf den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur, wobei die Investitionsausgaben für 2026 voraussichtlich etwa 2 % des US-BIP betragen werden. Die Verteidigungsausgaben steigen weltweit, und ein bullischer Rohstoffzyklus scheint intakt zu sein. von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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