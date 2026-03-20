Ölpreis bald bei 200 US-Dollar: SMCI: Erneuter Absturz, Infineon: Interesse an Elmos und Bechtle

Diesmal schlägt die Bank of America Alarm. Sollte die Straße von Hormus nicht schnell wieder frei sein, steigt der Ölpreis auf 200 US-Dollar. Und mit schnell meinen die Experten Tage und nicht Wochen oder Monate. China-Tech unter Druck Die Angst vor explodierenden Investitionen geht um: Während die großen Tech-Konzerne im Westen Milliarden in KI und Infrastruktur pumpen, greift die Capex-Skepsis nun auch auf China über. Innerhalb kürzester Zeit haben Tencent und Alibaba gemeinsam rund 66 Milliarden US-Dollar an Börsenwert eingebüßt. Doch genau in dieser Verunsicherung könnten sich Chancen verbergen - für Anleger, die bereit sind, genauer hinzusehen.ac Rüstungsduell mit Perspektive - …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran