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Drohnen statt Panzer: Beginnt hier der nächste Milliarden-Superzyklus?
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Markus Weingran
20.03.2026 15:27 Uhr
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Ölpreis bald bei 200 US-Dollar: SMCI: Erneuter Absturz, Infineon: Interesse an Elmos und Bechtle

Diesmal schlägt die Bank of America Alarm. Sollte die Straße von Hormus nicht schnell wieder frei sein, steigt der Ölpreis auf 200 US-Dollar. Und mit schnell meinen die Experten Tage und nicht Wochen oder Monate. China-Tech unter Druck Die Angst vor explodierenden Investitionen geht um: Während die großen Tech-Konzerne im Westen Milliarden in KI und Infrastruktur pumpen, greift die Capex-Skepsis nun auch auf China über. Innerhalb kürzester Zeit haben Tencent und Alibaba gemeinsam rund 66 Milliarden US-Dollar an Börsenwert eingebüßt. Doch genau in dieser Verunsicherung könnten sich Chancen verbergen - für Anleger, die bereit sind, genauer hinzusehen.ac Rüstungsduell mit Perspektive - …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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