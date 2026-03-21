Kritische Metalle im Fokus: Verteidigungsnachfrage treibt Rheinmetall, MP Materials und St George Mining

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Die globale Verteidigungsindustrie erlebt eine strukturelle Verschiebung - und mit ihr rücken kritische Rohstoffe zunehmend in den Mittelpunkt der Investmentthese. Während klassische Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) von steigenden Budgets profitieren, gewinnen Produzenten strategischer Metalle wie MP Materials (ISIN: US5533681012) und St George Mining (ISIN: ?AU000000SGQ8) an Bedeutung. Analysten sehen entlang dieser erweiterten Wertschöpfungskette weiteres Kurspotenzial.

Geopolitik und Lieferketten als Treiber

Die aktuellen Entwicklungen sind eng mit geopolitischen Spannungen verknüpft. Steigende Militärausgaben in Europa und den USA treffen auf eine wachsende Sensibilität gegenüber Lieferkettenrisiken. Insbesondere die Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen wird zunehmend als strategisches Risiko bewertet.

Seltene Erden, Wolfram und Niob gehören zu den zentralen Materialien moderner Waffensysteme. Sie werden unter anderem in Präzisionsmunition, Radarsystemen, Elektromotoren und Hochleistungsmagneten eingesetzt. Gleichzeitig ist das Angebot stark konzentriert: China dominiert große Teile der globalen Produktion und hat zuletzt Exportrestriktionen verschärft.

Diese Entwicklung hat zu deutlichen Preisbewegungen geführt. Beim Industriemetall Wolfram etwa hat sich der Preis innerhalb weniger Monate massiv erhöht. Gleichzeitig treiben politische Maßnahmen - etwa geplante Importbeschränkungen in den USA - den Aufbau westlicher Lieferketten voran.

Rheinmetall: Wachstum durch steigende Verteidigungsbudgets

Im Zentrum des Verteidigungsbooms steht weiterhin Rheinmetall (ISIN: DE0007030009). Trotz kurzfristiger Kursschwankungen sehen Analysten erhebliches Potenzial. JPMorgan bestätigt ein Kursziel von 2.130 Euro und belässt die Aktie auf "Overweight".

Beim aktuellen Kurs von rund 1.600 Euro ergibt sich daraus ein deutlicher Bewertungsspielraum. Die Investmentthese basiert vor allem auf strukturellem Wachstum: Rheinmetall dürfte bis 2030 zu den dynamischsten Verteidigungsunternehmen Europas zählen.

Treiber sind steigende Aufträge für Munition, gepanzerte Fahrzeuge und Luftverteidigungssysteme. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von seiner starken Position in europäischen Beschaffungsprogrammen. Die Herausforderung liegt weniger in der Nachfrage als vielmehr in der operativen Umsetzung und Skalierung der Produktion.

MP Materials: Institutionelle Investoren setzen auf Seltene Erden

Parallel dazu rücken Rohstoffunternehmen stärker in den Fokus institutioneller Investoren. Besonders deutlich zeigt sich dies bei MP Materials (ISIN: US5533681012), einem der wichtigsten Produzenten Seltener Erden in den USA.

In den vergangenen Tagen haben mehrere Investmenthäuser neue Positionen aufgebaut. Ghisallo Capital Management erwarb rund 100.000 Aktien im Wert von etwa 6,7 Mio. USD. Weitere Investoren wie Chesapeake Capital und Arrowpoint Investment Partners folgten mit kleineren Engagements.

Diese Käufe spiegeln ein zunehmend positives Analystensentiment wider. Von 16 beobachteten Einschätzungen sind 13 mit "Buy" bewertet, darunter auch mehrere "Strong Buy"-Ratings. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 78,91 USD und damit rund 38% über dem zuletzt beobachteten Kurs von 57,19 USD.

MP Materials profitiert dabei von seiner strategischen Rolle als heimischer Lieferant für Seltene Erden in den USA. Diese werden nicht nur für die Energiewende, sondern auch für militärische Anwendungen benötigt - etwa in Elektromotoren, Sensorik und Lenksystemen.

Ein Aspekt, den Investoren im Blick behalten, ist die jüngste Insidertransaktion: CEO James Litinsky veräußerte Anfang 2026 Aktien im Wert von rund 17,5 Mio. USD. Allerdings erfolgte der Verkauf zu einem deutlich höheren Kursniveau, während Insider weiterhin rund 9,5% der Anteile halten.

St George Mining: Wachsender Player bei Niob und Seltenen Erden

Neben etablierten Produzenten gewinnt auch die Explorations- und Entwicklungsphase an Bedeutung. St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) positioniert sich mit dem Araxá-Projekt in Brasilien als potenziell bedeutender Anbieter von Niob und Seltenen Erden.

Die jüngste Ressourcenerhöhung unterstreicht das Wachstumspotenzial. Die Lagerstätte umfasst nun 70,9 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 4,06% TREO und 0,62% Nb2O5 . Besonders hervorzuheben ist der deutliche Anstieg der gemessenen und angezeigten Ressourcen, die eine solide Grundlage für wirtschaftliche Studien bilden.

Das Projekt nähert sich damit hinsichtlich Größe und Qualität internationalen Vergleichsprojekten an. Eine wirtschaftliche Studie für Niob wird im Laufe des Jahres erwartet und könnte als wichtiger Kurstreiber fungieren.

Langfristig werden signifikante Cashflows erwartet. Prognosen gehen von einem EBITDA von rund 300 Mio. AUD im stabilen Betrieb aus . Der Produktionsstart ist derzeit für die zweite Hälfte 2028 vorgesehen.

Das Kursziel von Petra Capital liegt bei 0,50 AUD und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau von etwa 0,14 AUD. Dies deutet auf ein hohes Bewertungsdelta hin, allerdings verbunden mit projekttypischen Risiken.

Vergleich entlang der Wertschöpfungskette

Die drei Unternehmen repräsentieren unterschiedliche Segmente innerhalb des Verteidigungs- und Rohstoffzyklus. Rheinmetall steht für unmittelbare Umsatzgenerierung durch steigende Verteidigungsaufträge. MP Materials liefert kritische Rohstoffe für Hightech- und Militäranwendungen. St George Mining befindet sich noch in der Entwicklungsphase, bietet aber erhebliches Skalierungspotenzial.

Gemeinsam ist ihnen die strategische Bedeutung im Kontext geopolitischer Veränderungen. Während Rüstungsunternehmen bereits stark bewertet sind, könnten Rohstoffwerte erst am Anfang eines längerfristigen Aufwärtstrends stehen.

Gleichzeitig unterscheiden sich die Risikoprofile deutlich. Während Rheinmetall vor allem operative Herausforderungen bewältigen muss, hängen die Perspektiven bei Rohstoffunternehmen stärker von Projektentwicklung, Finanzierung und Rohstoffpreisen ab.

Fazit: Breiter Investmentansatz im Verteidigungszyklus

Die aktuelle Marktdynamik zeigt, dass der Verteidigungsboom weit über klassische Rüstungsunternehmen hinausgeht. Kritische Metalle werden zunehmend zum strategischen Faktor - sowohl wirtschaftlich als auch politisch.

Rheinmetall bleibt ein zentraler Profiteur steigender Verteidigungsausgaben. Gleichzeitig gewinnen Unternehmen wie MP Materials und St George Mining an Bedeutung, da sie die Rohstoffbasis für moderne Technologien und militärische Systeme liefern.

Für Investoren ergibt sich daraus ein breiteres Spektrum an Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Rohstoffförderung bis zur Endproduktion. Entscheidend bleibt jedoch, die unterschiedlichen Risikoprofile und Entwicklungsphasen der Unternehmen zu berücksichtigen.

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Quellen:

https://stgm.com.au/pdf/69357712-9c86-408b-bd7d-a9ee4ca1fe7b/Petra-Capital-Research-Coverage.pdf?Platform=ListPage

https://inv3st.de/kommentare/almonty-industries-analysten-kursziele-steigen-weiter-jetzt-schon-auf-25-80-usd-das-steckt-hinter-den-neuen-kurszielen

https://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-Wachstumskoenig_Rheinmetall_ueberzeugt_JPMorgan_Kursziel_2_130_Euro-19569095

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: DE0007030009,AU000000SGQ8,US5533681012