Rheinmetall und OHB haben mit der OHB Rheinmetall Space Networks GmbH ein Joint Venture in Bremen gegründet, um sichere Satellitenkommunikation für die Bundeswehr aufzubauen. Das Unternehmen will Entwicklung, Integration, Betrieb, IT-Sicherheit und ein Cyber Operation Center für ein mögliches Milliardenprojekt übernehmen. Für Anleger ist die Kooperation besonders spannend, weil sie Rheinmetall und OHB in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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