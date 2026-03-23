VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BF541080
|343000.000
|46103882.85
|134.4137
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54362514.55
|72.8720
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BQQP9F84
|39200000.000
|3576301447.61
|91.2322
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BDFBTQ78
|30225000.000
|1724897758.08
|57.0686
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BYWQWR46
|11400000.000
|678749859.46
|59.5395
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BQQP9G91
|11800000.000
|1160363066.56
|98.3359
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BDS67326
|3454000.000
|232376055.54
|67.2774
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|346571512.81
|59.2430
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|164818009.58
|34.3371
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BMC38736
|66950000.000
|4553998236.92
|68.0209
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BMDH1538
|12900000.000
|98024400.14
|7.5988
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-20
|IE00BMDKNW35
|45950000.000
|523544391.13
|11.3938
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-20
|IE0000H445G8
|470000.000
|7794353.51
|16.5837
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-20
|IE0002PG6CA6
|70800000.000
|1127854088.97
|15.9301
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-20
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11163292.99
|21.0628
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-20
|IE000YU9K6K2
|12840000.000
|1069860876.38
|83.3225
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-20
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12371447.27
|19.9539
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-20
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|16178383.10
|26.7411
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-20
|IE0005TF96I9
|570000.000
|10622776.35
|18.6364
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-20
|IE000M7V94E1
|36720000.000
|2078122499.41
|56.5937
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-20
|IE000NXF88S1
|9020000.000
|286848329.97
|31.8014
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-20
|IE000YYE6WK5
|128950000.000
|8986825378.75
|69.6923
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-20
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66006799.04
|24.2316
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-20
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|41265971.93
|23.5806
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-20
|IE000SBU19F7
|700000.000
|15838831.18
|22.6269
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-20
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|498182863.04
|22.9050
