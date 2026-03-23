Der Energieversorger bindet Elektro-Transporter nachts über ein virtuelles Kraftwerk in Strommärkte ein. Der Praxistest soll zeigen, ob sich Flexibilitätsvermarktung im Gewerbebetrieb zuverlässig und wirtschaftlich umsetzen lässt. Der Firmenfuhrpark von Enercity wird künftig bidirektional ins Stromnetz eingebunden. Das gab der Energieversorger mit Hauptsitz in Hannover bekannt. Den Informationen zufolge werden 75 unternehmenseigene Transportfahrzeuge vom Typ Volkswagen ID. Buzz Cargo des Herstellers Volkswagen Nutzfahrzeuge in das Projekt integriert. "Unsere ID. Buzz-Flotte kann weit mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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