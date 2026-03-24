Gold bleibt über 4.400 USD: Canary Gold bohrt weiter: Entsteht hier das nächste Mega-Goldsystem?

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Während viele Investoren nervös auf die kurzfristige Korrektur beim Goldpreis schauen, passiert im Hintergrund genau das, worauf erfahrene Rohstoffinvestoren warten: Die echten Discovery-Stories arbeiten weiter.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Canary Gold (WKN: A40HWJ SYM: K5D) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser - genau jetzt wird es spannend.

Gold hat nach seinem explosiven Lauf über 4.700 USD und zwischenzeitlichen Spitzen über 5.000 USD etwas Luft abgelassen - und steht aktuell immer noch bei rund 4.400 USD pro Unze.

Lassen wir das kurz sacken.

4.400 USD Gold.

Das ist kein schwacher Markt.

Das ist ein historisch extrem starkes Preisniveau.

Und genau in diesem Umfeld macht Canary Gold Corp. (WKN A40HWJ) das, was große Entdeckungen auszeichnet:

Sie bohren. Systematisch. Diszipliniert. Ohne Hype - aber mit klarer Richtung.

Canary Gold Corp. (WKN A40HWJ)

ISIN: CA1372241010 WKN: A40HWJ SYM: BRAZ

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300 Meter gebohrt - und genau das ist der Punkt

Am 19. Februar veröffentlichte Canary Gold Corp. (WKN A40HWJ) ein Update zum Madeira River Projekt in Brasilien.

Bisher gebohrt: rund 300 Meter

Geplant: 20.000 Meter

Für ungeduldige Trader klingt das unspektakulär.

Für erfahrene Investoren ist es genau das Gegenteil.

Denn:

Das hier ist der Anfang eines systematischen Großprogramms.

Canary Gold Corp. (WKN A40HWJ) selbst sagt es klar:

Diese Phase dient dazu, das geologische Modell zu testen und die Datenbasis aufzubauen.

Oder anders gesagt:

Hier wird gerade entschieden, ob man auf einem potenziell riesigen System sitzt.

Und die ersten Signale?

Konsistent mit der bisherigen Explorations-These.

Das ist in dieser Phase alles, was zählt.

Der entscheidende Faktor: Alan Carter

Jetzt kommt der Teil, den viele unterschätzen - aber genau hier liegt der Hebel.

Der folgende Kommentar stammt nicht von einem Marketing-Team.

Er stammt von Dr. Alan Carter - einer der erfahrensten Gold-Geologen in Brasilien.

CEO von Cabral Mining

Beteiligung an 5 Gold-Entdeckungen

Mehrere erfolgreiche Exits

Jahrzehnte Erfahrung in genau dieser Region

Seine Aussage:

"Dieses Bohrprogramm wird die Kontinuität und den Gehalt der Mocururu-Formation über ein Gebiet von etwa 80 Kilometern testen. Die geologischen Ähnlichkeiten zum Witwatersrand-Becken, das 40% des weltweiten Goldes enthält, deuten darauf hin, dass wir bei bestätigter Kontinuität ein sehr großes mineralisiertes System vor uns haben könnten."

Lesen Sie das nochmal.

80 Kilometer.

Witwatersrand.

Sehr großes System.

Das ist kein Small-Cap-Goldprojekt mehr.

Das ist ein District-Scale-Setup.

Warum der Witwatersrand-Vergleich so explosiv ist

Der Witwatersrand in Südafrika ist keine normale Lagerstätte.

Er ist:

Die größte Goldquelle der Menschheitsgeschichte

Über 2 Milliarden Unzen Gold

Grundlage für ganze Industrien und Vermögen

Natürlich gilt:

Canary hat keinen Witwatersrand entdeckt.

Noch nicht.

Aber:

Sie verfolgen ein geologisches Modell, das auf denselben Prinzipien basiert:

Sedimentäre Ablagerungen

Konglomerat-gebundenes Gold

Große, zusammenhängende Systeme

Wiederholbare Mineralisierung

Und genau hier liegt die Hebelwirkung.

Wenn sich nur ein Teil dieser Theorie bestätigt, sprechen wir nicht über ein kleines Projekt.

Wir sprechen über Skalierung.

Canary Gold Corp. (WKN A40HWJ)

ISIN: CA1372241010 WKN: A40HWJ SYM: BRAZ

Das Umfeld stimmt - auch nach der Gold-Korrektur

Viele machen aktuell den Fehler, auf Momentum statt auf Fundamentaldaten zu schauen.

Ja, Gold ist von den Hochs zurückgekommen.

Aber:

4.400 USD ist historisch extrem hoch

Banken erwarten weiterhin steigende Preise Richtung 4.800-5.000 USD

Zentralbanken kaufen weiter massiv Gold

Währungen bleiben unter Druck

Das bedeutet:

Jede entdeckte Unze ist heute mehr wert als je zuvor

Und genau jetzt läuft das Bohrprogramm.

Timing ist kein Zufall.

Der unterschätzte Punkt: Geduld ist Teil des Spiels

Canary selbst sagt es offen:

Exploration dieser Art erfordert Geduld.

Das ist entscheidend.

Denn:

Große Entdeckungen passieren nicht im ersten Loch

Sie entstehen durch Daten, Muster und Wiederholung

Und genau das baut Canary gerade auf:

Datensätze

geologische Modelle

Priorisierung von Zielzonen

Das ist kein Lottoschein.

Das ist ein skalierbarer Prozess.

Das Umfeld vor Ort: Gold ist bereits da

Ein weiterer Punkt aus dem Update:

Das Projekt liegt in einer Region mit:

historischen Goldabbau-Aktivitäten

aktiven Garimpeiro-Minen

bekannten Vorkommen direkt angrenzend (Zelia, Santo Antonio)

Wichtig:

Das garantiert keine Entdeckung.

Aber es zeigt:

Das System existiert bereits regional.

Canary versucht nicht, Gold zu "erfinden".

Sie versuchen, es systematisch zu definieren.

Warum diese Phase für Investoren entscheidend ist

Die meisten steigen zu spät ein.

Nicht bei Exploration.

Sondern bei Bestätigung.

Das Problem:

Dann ist der Großteil der Bewegung oft schon passiert.

Die aktuelle Phase bei Canary ist anders:

Frühphase

Modell wird bestätigt

Großes Zielgebiet

Credible Geologen an Bord

Starker Goldpreis im Hintergrund

Das ist genau die Phase, in der:

Re-Ratings beginnen können

Fazit

Gold ist nicht schwach.

Es ist bei 4.400 USD - nach einem historischen Lauf.

Und während viele zögern, passiert bei Canary Gold genau das, worauf es ankommt:

Die Bohrer laufen.

Das Modell hält.

Und die Dimension wird sichtbar.

Wenn Dr. Alan Carter auch nur teilweise recht behält, dann könnte das hier:

keine normale Entdeckung werden

sondern der Anfang eines Systems, das deutlich größer ist, als der Markt aktuell einpreist.

Das ist keine fertige Story.

Das ist der Anfang.

Und genau hier entstehen die größten Chancen.

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