Basel - Die Basler MCH Group hat 2025 trotz Eurovision Song Contest (ESC) leicht weniger umgesetzt als im Jahr davor. Die Profitabilität wurde jedoch verbessert und der Gewinn deutlich gesteigert. Einen konkreten Ausblick für 2026 gibt das Unternehmen nicht. Der Umsatz sank um 1,4 Prozent auf 429,6 Millionen Franken, wie der Messe- und Eventkonzern aus Basel mitteilte. Der Betriebsgewinn (EBITDA) lag dagegen mit 51,2 Millionen um fast die Hälfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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