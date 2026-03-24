Datum der Anmeldung:
20.03.2026
Aktenzeichen:
V-32/26
Unternehmen:
Rheinmetall Digital GmbH, Bremen und OHB SE, Bremen; Gründung eines Teilfunktions-Gemeinschaftsunternehmens für Satellitenprojekt der Bundeswehr
Produktmärkte:
militärische Satellitenkommunikation
20.03.2026
Aktenzeichen:
V-32/26
Unternehmen:
Rheinmetall Digital GmbH, Bremen und OHB SE, Bremen; Gründung eines Teilfunktions-Gemeinschaftsunternehmens für Satellitenprojekt der Bundeswehr
Produktmärkte:
militärische Satellitenkommunikation
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