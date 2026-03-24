Volkswagen Nutzfahrzeuge und die enercity AG starten ein Pilotprojekt für bidirektionales Laden mit einer Flotte von 75 ID. Buzz. Ziel ist es, Elektrofahrzeuge erstmals unter realen Bedingungen in den Energiemarkt zu integrieren. Bidirektionales Laden im Praxistest mit FirmenflottenDas Projekt zum bidirektionalen Laden (BiDi) untersucht, wie sich Elektrofahrzeuge als flexible Speicher im Energiesystem einsetzen lassen. Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von Fahrzeug, Wallbox, Energiemanagementsystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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