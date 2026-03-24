HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia nach Zahlen von 12,20 auf 11,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wohnimmobilienunternehmen habe sein Portfolio beeindruckend gestrafft, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Die wahren Auswirkungen davon dürften sich erst zeigen, wenn die Anzahl der Transaktionen auf dem Immobilienmarkt wieder steigt. Kaiser passte sein Bewertungsmodell an die Eckdaten für 2025 an und rollte die Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAT1AG3
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