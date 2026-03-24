Der niederländische Schnellladeanbieter Fastned senkt zum 1. April in Deutschland seinen Ad-hoc-Tarif von 73 auf 69 Cent pro Kilowattstunde. Auch für registrierte App-Kunden sowie Gold-Mitglieder wird es ähnlich günstiger. Der wesentliche Grund für die Preissenkung sind die durch einen Bundeszuschuss im Jahr 2026 gesunkenen Netzentgelte. Die vorübergehende Senkung der Netzentgelte hatte die Bundesregierung im September beschlossen und später von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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