Zürich - Tata Consultancy Services (TCS) hat die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) mit ABB bekanntgegeben, um die strategische Zusammenarbeit der beiden Unternehmen in den Bereichen IT-Infrastruktur und Anwendungen, digitale und industrielle KI-Initiativen, Rechenzentren sowie weitere neue Technologien zu stärken. Das MoU bekräftigt die Absicht, Innovation, operative Resilienz und nachhaltiges Wachstum durch eine langfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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