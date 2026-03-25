Der Krieg am Persischen Golf hat die Landschaft auch bei den Metallen drastisch durcheinander gebracht. Bis Ende Januar waren Gold, Silber, Kupfer, Seltene Erden und Co. noch die Outperformer in vielen Depots. Der Debasement-Trade, der schwache Dollar und die geopolitische Unsicherheit trieben die Preise. Dazu kamen bei Silber und Kupfer auch noch große Angebotsdefizite sowie bei kritischen Metallen wie Antimon und Seltenen Erden die Dominanz Chinas bei Förderung und Verarbeitung. Die aktuellen Rücksetzer bei vielen Aktien bieten nun Chancen für Anleger zum Einstieg.Den vollständigen Artikel lesen ...
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