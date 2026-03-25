Spezialisierte Fachinformationen sind das profitabelste Geschäftsmodell der Wissensökonomie. In einer Welt, die von technologischer Disruption und geopolitischen Spannungen geprägt ist, reicht die bloße Bereitstellung von Informationen nicht mehr aus. Der Trend geht zu Entscheidungsarchitekturen, bei denen proprietäre Inhalte durch künstliche Intelligenz (KI) monetarisiert und in wiederkehrende Abonnement-Einnahmen (XaaS) überführt werden. Also wertvolle Informationen auf Knopfdruck, die aktuelle Entscheidungen leichter machen. Studien des Beratungsunternehmens McKinsey bestätigen, dass Daten für Unternehmen längst zu einer Art Anlageklasse geworden sind. Konzerne wie S&P Global Market Intelligence und Wolters Kluwer haben diesen Weg bereits erfolgreich beschritten und werden als etablierte Blue-Chips mit entsprechend hohen Bewertungskennziffern gehandelt. Das Small-Cap-Unternehmen Aspermont folgt exakt diesem Erfolgskonzept, befindet sich im Vergleich jedoch noch in einer frühen Phase. Da der aktuelle Rohstoff-Hype zahlreiche neue Projekte befeuert und Aspermont nach dem Reverse-Split seiner Aktie neue Investoren anspricht, rückt das Unternehmen in den Fokus der Anleger.Den vollständigen Artikel lesen ...
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