Während die Ölpreise auf neue Niveaus über 100 USD explodieren, haben Börsianer eine erhöhte Lieferketten-Problematik vor Augen. Denn wie damals während der Corona-Pandemie, drohen die weltweiten Handelsbeziehungen im Rohstoffgeschäft mit der Schließung der Straße von Hormus zum Erliegen zu kommen. Nach ordentlichen Kursverlusten quer durch alle industriellen Sektoren, ist es geboten, mögliche Gewinner zu identifizieren. Der Rohstoff-Konzern BHP kann sich über steigende Umsätze und Cashflows freuen, während im Öl-Alternativen-Bereich ein neuer Schub in der E-Mobilität erwartet wird. Avrupa Minerals sucht in Finnland und Portugal nach kritischen Materialien und ist bereits fündig geworden. Ein spannendes Investment-Szenario tut sich gerade auf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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