VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 25
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BF541080
|343000.000
|46009804.76
|134.1394
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54411242.83
|72.9373
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BQQP9F84
|39200000.000
|3698768985.14
|94.3564
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BDFBTQ78
|29475000.000
|1733499599.39
|58.8125
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BYWQWR46
|11250000.000
|657058021.53
|58.4052
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BQQP9G91
|11600000.000
|1168897151.23
|100.7670
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BDS67326
|3454000.000
|232559151.37
|67.3304
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|345045740.62
|58.9822
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|163787805.21
|34.1225
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BMC38736
|66900000.000
|4656602760.41
|69.6054
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BMDH1538
|12900000.000
|96898958.23
|7.5115
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-24
|IE00BMDKNW35
|45950000.000
|520522454.91
|11.3280
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-24
|IE0000H445G8
|470000.000
|7664944.73
|16.3084
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-24
|IE0002PG6CA6
|71400000.000
|1182987262.68
|16.5684
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-24
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11224391.42
|21.1781
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-24
|IE000YU9K6K2
|12840000.000
|1062694803.41
|82.7644
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-24
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12292729.08
|19.8270
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-24
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|16247766.27
|26.8558
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-24
|IE0005TF96I9
|570000.000
|10580513.81
|18.5623
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-24
|IE000M7V94E1
|36970000.000
|2113401786.64
|57.1653
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-24
|IE000NXF88S1
|9370000.000
|312216190.08
|33.3208
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-24
|IE000YYE6WK5
|129550000.000
|8917307676.85
|68.8329
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-24
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66133832.57
|24.2782
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-24
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|39790257.98
|23.4060
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-24
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16072881.89
|22.9613
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-24
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|503212791.80
|23.1362
