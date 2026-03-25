Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im Geschäftsjahr 2024/25 (per 31.8.) die Gesamterlöse auf 8,11 Mio. Euro (GJ 2023/24: 7,31 Mio. Euro) weiter ausgebaut und ein EBITDA von 0,64 Mio. Euro (GJ 2023/24: 0,63 Mio. Euro) erzielt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage zeichne sich das operative Geschäftsmodell der ISA durch eine hohe Planbarkeit aus. Dabei basiere der Umsatz im Wesentlichen auf Schulgeldeinnahmen sowie staatlichen Zuschüssen. Die Entwicklung der Schülerzahlen fungiere als zentraler Wert- und Ergebnistreiber. Da der derzeitige Schulcampus nahezu vollständig ausgelastet sei, begrenze er somit kurzfristig das Wachstum. Vor diesem Hintergrund stelle der geplante Neubau eines Schulcampus am neuen Standort des ehemaligen Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen den zentralen strategischen Wachstumstreiber dar. Nach Vorlage des Förderbescheids solle Mitte 2026 der Baustart am neuen Standort erfolgen. Nach einer Bauzeit von 24 Monaten könne der Umzug Anfang 2029 erfolgen, sodass der neue Campus ab Mitte des Schuljahres 2028/29 zur Verfügung stehe. Damit solle eine signifikante Kapazitätserweiterung realisiert werden, die einen deutlichen Anstieg der Schülerzahlen sowie einen sprunghaften Umsatz- und EBITDA-Zuwachs ermögliche. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der "Best of m:access 2026"-Studie das Kursziel von 19,50 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.03.2026, 10:30 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c

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