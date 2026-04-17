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17.04.2026 17:57 Uhr
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PTA-Adhoc: International School Augsburg AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 28. Februar 2026

DJ PTA-Adhoc: International School Augsburg AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 28. Februar 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Halbjahr

International School Augsburg AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 28. Februar 2026

Gersthofen (pta000/17.04.2026/17:25 UTC+2)

Gersthofen, 17.04.2026 - Die International School Augsburg AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres zum 28. Februar 2026 nach jetzt vorliegenden, vorläufigen Zahlen ein Halbjahresergebnis von 269 TEUR (GJ 2024/2025: 220 TEUR) erzielt. Der positive, unterjährige Geschäftsverlauf und die gestiegene Schülerzahl tragen dazu bei, dass der Vorstand mit einem Betriebsergebnis (Jahresergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis und neutralen Effekten) leicht über dem Vorjahr rechnet.

Den Halbjahresabschluss zum 28. Februar 2026 wird die Gesellschaft am 20.04.2026 unter https:// investor.isa-augsburg.com/finanzberichte veröffentlichen.

(Ende)

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Aussender:      International School Augsburg AG 
           Wernher-von-Braun-Straße 1a 
           86368 Gersthofen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 821 455560-99 
E-Mail:        investor@isa-augsburg.com 
Website:       www.isa-augsburg.com 
ISIN(s):       DE000A2AA1Q5 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776439500220 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 11:25 ET (15:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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