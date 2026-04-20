DJ PTA-News: International School Augsburg AG: Die ISA AG verzeichnet zum Schulhalbjahr 2025/26 eine starke Entwicklung in Bildung und Finanzen - Neuer Schülerrekord, gesteigertes Ergebnis und erfolgreiche Reakkreditierung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

International School Augsburg AG: Die ISA AG verzeichnet zum Schulhalbjahr 2025/26 eine starke Entwicklung in Bildung und Finanzen

Neuer Schülerrekord, gesteigertes Ergebnis und erfolgreiche Reakkreditierung

ISA New Campus

Gersthofen (pta000/20.04.2026/19:22 UTC+2)

Gersthofen, April 2026 - Die International School Augsburg AG (ISA) zieht in ihrem aktuellen Halbjahresbericht zum 28. Februar 2026 eine positive Zwischenbilanz für das Schul- und Geschäftsjahr 2025/26. Die Zahl der Schüler:innen stieg erstmals seit der Gründung auf über 400. Der Gesamtumsatz stieg auf 4.680 TEUR (Vorjahr: 4.231 TEUR). Das Halbjahresergebnis verbesserte sich auf 269 TEUR (Geschäftsjahr 2024/25: 220 TEUR).

"Die positive Entwicklung im Berichtszeitraum hat unsere Erwartungen unter Berücksichtigung der aktuellen, globalpolitischen Entwicklungen übertroffen, insbesondere beim Schülerzahlwachstum und den Geschäftszahlen. Dies bestätigt die Verlässlichkeit und das hohe Niveau unseres Bildungsangebots und bildet eine belastbare Grundlage für die Prognose des gesamten Geschäftsjahres", sagt Marcus Wagner, kaufmännischer Vorstand der ISA.

Pädagogische Qualität durch Reakkreditierung bestätigt

Neben den wirtschaftlichen Ergebnissen konnte die ISA einen wichtigen pädagogischen Meilenstein erfolgreich abschließen: Die Reakkreditierung durch den Council of International Schools (CIS) und die IBO (International Baccalaureate Organisation) im Rahmen eines Joint-Visits im November 2025. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Reakkreditierung durch den CIS und die IBO so erfolgreich abschließen konnten. Dies bestätigt unseren erfolgreichen, pädagogischen Ansatz der gezielten individuellen Förderung und der kontinuierlichen Verbesserung", erklärt Dr. Jessamine Koenig, Schulleiterin der ISA.

ISA New Campus: Genehmigungen erteilt, Fördermittel auf der Zielgeraden

Beim geplanten Neubau in Gersthofen, dem ISA New Campus, wurden große Fortschritte erzielt. Die ISA plant einen umweltfreundlichen Campus durch die nachhaltige Kernsanierung des ehemaligen Paul-Klee-Gymnasiums, bei der durch den Erhalt der tragenden Betonstrukturen rund 1.250 Tonnen CO2 gebunden bleiben, die andernfalls bei einem Abriss und Neubau freigesetzt würden. Der Fördermittelantrag befindet sich in der dritten und letzten Bearbeitungsstufe. Die ISA hofft auf einen Fördermittelbescheid im Laufe des ersten Halbjahres 2026. Unter https://t.ly/flythrough erhalten Interessenten einen spannenden, virtuellen Eindruck des neuen Schulcampus.

Eigenkapitalquote weiter auf hohem Niveau

Bei einer Eigenkapitalquote von 48 Prozent weist die ISA AG zum Stichtag ein positives Eigenkapital von 6.145 TEUR (Vorjahr: 5.895 TEUR) aus. Der Anteil der liquiden Mittel an der Bilanzsumme beträgt 12 Prozent (Vorjahr: 24 Prozent). Trotz der laufenden Investitionen in das New Campus Projektes ist die Liquiditätslage zufriedenstellend.

CSR: Gemeinwohlorientierung und Klimastrategie im Fokus

Die ISA setzt sich weiterhin für Transparenz, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein und trägt zum Erreichen der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN bei. Die Schule ist als regelmäßig zertifizierte Eco-School anerkannt und verfolgt eine stringente Klimastrategie, um den CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren. Darüber hinaus ist die ISA bilanzierendes Mitgliedsunternehmen der Gemeinwohlökonomie-Initiative Bayern und des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG).

Der komplette Halbjahresbericht zum 28. Februar 2026 ist unter https://investor.isa-augsburg.com/finanzberichte veröffentlicht.

Über die International School Augsburg AG (ISA)

Die International School Augsburg wurde 2005 in Gersthofen gegründet, um im Wirtschaftsraum A(3) / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler:innen im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache mit den international anerkannten Schulabschlüssen IB Diploma und IGCSE. Darüber hinaus sichert die Schule neben der lokalen Integration der Kinder durch Unterricht in der Landessprache den Erhalt der Muttersprache durch viele Muttersprach-Unterrichtsangebote.

Zur Gewährleistung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen erlangt: CIS (Council of International Schools), IB Diploma Programme IB PYP (Primary Years Programme), CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Aktuell besuchen über 400 Schüler und Schülerinnen die Schule und werden von 60 Lehrkräften betreut.

Die gemeinnützige Bildungsaktie der ISA AG ist mit der WKN A2AA1Q im Mittelstandssegment m:access der Bayerischen Börse notiert und kann über alle Hausbanken und gängige Online-Broker gehandelt werden.

Die ISA ist als Umweltschule zertifiziert, Mitglied der Gemeinwohlinitiative Bayern sowie des Forums Nachhaltige Geldanlagen und steht als Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und setzt sich für interkulturelle Verständigung ein.

Kontakt:

Olga Kaiser, Marcus Wagner International School Augsburg AG Wernher-von-Braun-Str. 1a 86368 Gersthofen

Tel. +49 (0) 821 - 45 55 60 - 99 E-Mail: pr@isa-augsburg.com

Pressekontakt:

EPR Advisors Schaezlerstraße 9, 86150 Augsburg Sophia Druwe

Tel.: +49 (0) 155 63 63 1066 E-Mail: sd@epr-advisors.com

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Aussender: International School Augsburg AG Wernher-von-Braun-Straße 1a 86368 Gersthofen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 821 455560-99 E-Mail: investor@isa-augsburg.com Website: www.isa-augsburg.com ISIN(s): DE000A2AA1Q5 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776705720300 ]

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April 20, 2026 13:22 ET (17:22 GMT)