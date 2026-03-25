Die Ergebnisse von Ernst Russ für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen eine außergewöhnliche Rentabilität und Cash-Generierung, mit einem Umsatz von 158,1 Mio. EUR und einem EBIT von 96,4 Mio. EUR (61% Marge), angetrieben durch hohe Auslastung und starke Charterraten sowie Gewinne aus Schiffsverkäufen. Der Nettogewinn stieg signifikant auf 73,5 Mio. EUR. Das Unternehmen weist eine starke Bilanz auf, mit Netto-Cash, einer Eigenkapitalquote von 79% und einer Liquidität von 114 Mio. EUR, was Flexibilität und Ausschüttungen an die Aktionäre unterstützt. Ein Anstieg des Auftragsbestands um 61% auf 449 Mio. EUR und längere Vertragslaufzeiten verbessern die Ertragsvisibilität und Stabilität. Während die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 eine Normalisierung widerspiegelt, bleibt Ernst Russ profitabel, wobei der Übergang zu vertragsgestützten, diversifizierten Operationen den langfristigen Wert untermauert und eine positive Investitionsperspektive unterstützt. Daher bestätigen wir unsere Kaufempfehlung, das Kursziel bleibt unverändert bei 12,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag
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