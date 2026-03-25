Die Bedrohung durch Cyberkriminalität wächst rasant und rückt damit auch den Rückversicherer Munich Re verstärkt in den Fokus. Immer häufiger treffen hochprofessionelle Angriffe Unternehmen, Behörden und ganze Volkswirtschaften - mit teils enormen finanziellen Folgen. Das müssen Anleger des Rückversicherers dazu wissen.Bis zum Jahr 2028 könnten sich die weltweiten Schäden durch Cyberangriffe laut Munich Re auf rund 14 Billionen US-Dollar summieren. Das wäre mehr als die kombinierte Wirtschaftsleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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