EQS-Ad-hoc: STRATEC SE / Schlagwort(e): Erhebliche außerordentliche Aufwendungen/Prognose / Sonstige

STRATEC BERICHTET WERTMINDERUNGEN UND VORLÄUFIGE GESCHÄFTSZAHLEN 2025 UND GIBT AUSBLICK AUF 2026



25.03.2026 / 19:41 CET/CEST

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STRATEC BERICHTET WERTMINDERUNGEN UND VORLÄUFIGE GESCHÄFTSZAHLEN 2025 UND GIBT AUSBLICK AUF 2026 Birkenfeld, 25. März 2026 Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland (Frankfurt: SBS; Prime Standard), hat nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 eine um Sondereffekte, einschließlich der nachfolgend dargestellten Wertminderungen, bereinigte EBIT-Marge von 10,0% erzielt (Vorjahr: 13,0%). Der Konzernumsatz 2025 beläuft sich voraussichtlich auf 250,9 Mio. € (Vorjahr: 257,6 Mio. €) und liegt damit währungsbereinigt um 1,1% (nominal: -2,6%) unter dem Vorjahreswert. Damit wurde die zuletzt kommunizierte Finanzprognose (Umsatz währungsbereinigt in etwa auf Vorjahresniveau; adjustierte EBIT-Marge am unteren Ende des Korridors von 10,0% bis 12,0%) erreicht. Im Zuge des jährlichen Wertminderungstests im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 nimmt STRATEC Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte sowie Vorratsbestände in Höhe von insgesamt 10,5 Mio. € vor. Die Wertminderungen für das Geschäftsjahr 2025 stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit einer verzögerten Markteinführung und einem gesunkenen Absatzpotenzial für eine Produktfamilie der Marke Diatron. Vor dem Hintergrund einer robusten Nachfrage nach Systemen in den Bereichen Immunassays und Immunhämatologie sowie einer leichten Erholung im Bereich Molekulardiagnostik erwartet STRATEC für das Geschäftsjahr 2026 auf währungsbereinigter Basis ein Wachstum des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahr im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die daraus resultierenden Skaleneffekte werden voraussichtlich durch steigende Inputkosten, unter anderem auch infolge geopolitischer Konflikte, teilweise bis vollständig neutralisiert. Entsprechend wird für die adjustierte EBIT-Marge 2026 ein Wert in etwa auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Auf Basis unterjähriger Bestellprognosen wird sich das Umsatzwachstum überwiegend im zweiten Halbjahr 2026 materialisieren, während im ersten Quartal - nicht zuletzt aufgrund des im Vorjahr realisierten hohen Volumens an Entwicklungsumsätzen - mit einem stark rückläufigen Umsatz und einer damit einhergehenden Profitabilitätsdelle zu rechnen ist. Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie den Geschäftsbericht 2025 wird STRATEC wie geplant am 28. April 2026 veröffentlichen. An diesem Tag wird STRATEC, insbesondere vor dem Hintergrund einer Vielzahl bevorstehender Produkteinführungen, zudem neue Mittelfristziele für die Umsatz- und Margenentwicklung bekanntgeben. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler, CFA | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

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