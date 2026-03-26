Donnerstag, 26.03.2026
Drohnenabwehr im Fokus: DroneShield +15%
WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
26.03.26 | 09:40
51,00 Euro
-3,10 % -1,63
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
26.03.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, March 26

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-25 IE00BF541080 343000.000 46191533.09 134.6692
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-25 IE00BF540Z61 746000.000 54580617.40 73.1644
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-25 IE00BQQP9F84 39150000.000 3820246737.42 97.5797
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-25 IE00BDFBTQ78 29475000.000 1789757043.68 60.7212
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-25 IE00BYWQWR46 11250000.000 661004752.82 58.7560
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-25 IE00BQQP9G91 11600000.000 1210325092.73 104.3384
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-25 IE00BDS67326 3454000.000 233293165.57 67.5429
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-25 IE00BQQP9H09 5850000.000 346588632.41 59.2459
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-25 IE00BL0BMZ89 4800000.000 165515521.68 34.4824
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-25 IE00BMC38736 67500000.000 4735856235.08 70.1608
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-25 IE00BMDH1538 12900000.000 98609324.68 7.6441
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-25 IE00BMDKNW35 45700000.000 528236116.57 11.5588
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-25 IE0000H445G8 470000.000 7715266.98 16.4155
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-25 IE0002PG6CA6 71450000.000 1236975962.04 17.3125
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-25 IE0005B8WVT6 580000.000 12439181.49 21.4469
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-25 IE000YU9K6K2 12890000.000 1143180726.70 88.6874
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-25 IE000B9PQW54 620000.000 12535487.43 20.2185
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-25 IE0001J5A2T9 555000.000 15095997.11 27.2000
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-25 IE0005TF96I9 570000.000 10638044.21 18.6632
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-25 IE000M7V94E1 37370000.000 2182804167.08 58.4106
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-25 IE000NXF88S1 9470000.000 317194554.69 33.4947
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-25 IE000YYE6WK5 129550000.000 9065325946.30 69.9755
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-25 IE000J6CHW80 2724000.000 66294428.06 24.3372
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-25 IE0007I99HX7 1700000.000 39943614.89 23.4962
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-25 IE000SBU19F7 700000.000 16225140.74 23.1788
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-25 IE0007Y8Y157 21700000.000 505670706.69 23.3028
© 2026 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.