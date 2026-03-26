VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BF541080
|343000.000
|46191533.09
|134.6692
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54580617.40
|73.1644
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BQQP9F84
|39150000.000
|3820246737.42
|97.5797
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BDFBTQ78
|29475000.000
|1789757043.68
|60.7212
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BYWQWR46
|11250000.000
|661004752.82
|58.7560
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BQQP9G91
|11600000.000
|1210325092.73
|104.3384
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BDS67326
|3454000.000
|233293165.57
|67.5429
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|346588632.41
|59.2459
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|165515521.68
|34.4824
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BMC38736
|67500000.000
|4735856235.08
|70.1608
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BMDH1538
|12900000.000
|98609324.68
|7.6441
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-25
|IE00BMDKNW35
|45700000.000
|528236116.57
|11.5588
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-25
|IE0000H445G8
|470000.000
|7715266.98
|16.4155
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-25
|IE0002PG6CA6
|71450000.000
|1236975962.04
|17.3125
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-25
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12439181.49
|21.4469
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-25
|IE000YU9K6K2
|12890000.000
|1143180726.70
|88.6874
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-25
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12535487.43
|20.2185
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-25
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15095997.11
|27.2000
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-25
|IE0005TF96I9
|570000.000
|10638044.21
|18.6632
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-25
|IE000M7V94E1
|37370000.000
|2182804167.08
|58.4106
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-25
|IE000NXF88S1
|9470000.000
|317194554.69
|33.4947
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-25
|IE000YYE6WK5
|129550000.000
|9065325946.30
|69.9755
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-25
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66294428.06
|24.3372
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-25
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|39943614.89
|23.4962
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-25
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16225140.74
|23.1788
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-25
|IE0007Y8Y157
|21700000.000
|505670706.69
|23.3028
