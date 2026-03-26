Der Goldpreis bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Für die großen Produzenten bedeutet das vor allem eines: volle Kassen. Doch anders als in früheren Goldzyklen fließt das Geld diesmal nicht in aggressive Übernahmen oder riskante Mega-Projekte. Stattdessen rückt ein anderer Trend in den Fokus. Die Goldaktien setzen auf Aktienrückkäufe und direkte Kapitalrückflüsse an Aktionäre. Mit Kinross Gold Corporation (ISIN: CA4969024047) reiht sich nun ein weiterer großer Produzent in diese Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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