Die vorläufigen Ergebnisse von Stratec für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen ein schwaches Jahr, da das vierte Quartal nicht die erwartete Erholung liefern konnte. Im Jahr 2025 sanken die Umsätze um 2,6 % und die Margen erreichten nur das untere Ende der Prognose. Darüber hinaus spiegeln die Abschreibungen in Höhe von 10,5 Mio. EUR, die sich auf eine Produktfamilie beziehen, verzögerte Markteinführungen und ein reduziertes Wachstumspotenzial wider. Während das Management für 2026 mit einem Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich rechnet, bleibt die Visibilität aufgrund anhaltender Störungen in der Lieferkette und Kostendruck begrenzt. Trotz reduzierter Schätzungen und des gesenkten Kursziels auf 24,30 EUR (zuvor 27,10 EUR) halten wir unsere BUY-Empfehlung aufrecht, angesichts der zuletzt schwachen Kursentwicklung der Aktie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stratec-se
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