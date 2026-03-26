Wacker Neuson SE liefert 2025 eine starke Antwort auf ein schwieriges Marktumfeld. Während viele Bauzulieferer unter schwacher Nachfrage leiden, gelingt dem Konzern eine klare Verbesserung der Profitabilität - und das bei stabilen Umsätzen. Für Anleger könnte das der Beginn einer Erholungsstory sein. Stabiler Umsatz, steigende Gewinne - Qualität statt Wachstum Mit 2,22 Mrd. € Umsatz bleibt Wacker Neuson nahezu auf Vorjahresniveau. Doch entscheidend ist die Entwicklung auf der Ergebnisseite: EBIT: +7,6 % auf 132,4 Mio. € EBIT-Marge: von 5,5 % auf 6,0 % Damit zeigt sich: Das Unternehmen verdient ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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