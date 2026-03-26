Anleger, die zu Jahresbeginn bei der Battalion Oil-Aktie zugriffen, konnten sich einer sagenhaften Rally-Bewegung erfreuen. Der spekulative Charakter sucht allerdings seinesgleichen, denn die Papiere befanden sich nahe der Allzeittiefs und im Ansatz einer möglichen Bodenbildung, welche sich letztlich äußerst explosiv mit mehr als +2.500% in der Spitze entlud. Jedoch sind allein seit Montag bereits wieder -58% an Abschlag zu verzeichnen. Es kann noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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