Die Allianz steigt in ein Schlüsselprojekt der Energiewende in Deutschland ein. Der Versicherungsriese übernimmt vom Konkurrenten Talanx einen Teil der indirekten Anteile an Amprion. Der Ausbau der Stromnetze verspricht langfristig stabile Erträge. Taugt das Investment aber auch als Kurstreiber?Konkret erfolgt die Beteiligung über die M 31 Beteiligungsgesellschaft, an der Talanx beteiligt ist. Diese hält insgesamt 74,9 Prozent an Amprion. Größter Anteilseigner der M 31 ist die Ärztliche Beteiligungsgesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär