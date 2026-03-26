Der niederländische Schnellladeanbieter Fastned sucht einen neuen Finanzchef: Denn der bisherige CFO Victor van Dijk verlässt den Vorstand und arbeitet künftig ein Hierarchielevel tiefer - er wird Vice President of Strategy und damit Teil des direkt unterm Vorstand angesiedelten Leadership Teams. Victor van Dijk, der seit 2019 als Finanzvorstand tätig war, soll sich in seiner neuen Rolle darauf konzentrieren, die langfristige Vision und die Kompetenzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net