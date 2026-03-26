Seit Mai 2025 hatten wir unseren Optimismus bezüglich der Kitron-Aktie mehrfach unterstrichen, dem Zeitpunkt, als wir den ersten Einstiegskurs genannt haben. Ein Vertrauensbeweis in die Aktie war dabei, dass der Stoppkurs - der weit unter dem Einstiegskurs lag - über einen längeren Zeitraum unverändert blieb. Insgesamt haben wir zwei Einstiegskurse für den skandinavischen Elektronik-Dienstleister genannt, beide erwiesen sich als Volltreffer, mit ...

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