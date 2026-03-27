Freiburg - Die im Gesundheitsbereich tätige Swiss Medical Network Holding ist im Geschäftsjahr 2025 kräftig gewachsen. Grund dafür waren weitere Übernahmen von Spitälern und Gesundheitseinrichtungen. Der Bruttoumsatz der privaten Klinik- und Spitalgruppe, die mehrheitlich im Besitz von Aevis Victoria ist, kletterte um über ein Fünftel auf 988,5 Millionen Franken, wie es am Freitag in einer Mitteilung hiess. Der Nettoumsatz, also ohne Arzthonorare, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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